Мишустин: Каждый рубль бюджета должен идти в дело

"Каждый рубль бюджета должен идти в дело, - указал глава правительства. - Оборачиваемость капитала и скорость перечисления любых транзакций, в том числе государственных органов управления, должна быть выстроена эффективно".

"Это важно, поскольку рынок меняется. Цифровая трансформация в банках, электронных системах, аналогах, экосистемах предъявляет достаточно серьезные требования к государственному управлению. Казначейство идет в этом тренде", - сказал Мишустин.

Он отметил, что это ведомство "играет важнейшую роль" как в обеспечении финансирования расходов государства, так и во многих других элементах госуправления. "Мы должны обеспечить четкое и ритмичное финансирование всех, в том числе социальных обязательств государства, которые были определены президентом Российской Федерации. Также очень важны вопросы финансирования стратегических инициатив, социально-экономического развития страны", - перечислил председатель кабмина.