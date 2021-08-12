Обзор иноСМИ: Украина недополучила десять олимпийских медалей

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Фото: Рамблер Рамблер

Украина недополучила десять олимпийских медалей

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Украинские спортсмены уезжают из страны, так как вместо благодарности за свою работу получают «бесконечный хейт». Уже на Олимпиаде в Токио Украина недополучила 10 медалей, так как спортсмены принесли их тем странам, где живут сейчас, пишет «Главред».

Издание напомнило о скандале с легкоатлеткой Ярославой Магучих, на которую обрушился шквал критики за фото с российской спортсменкой.

«Каждый день в Фейсбуке назначают новых виновных в том, что спортсмены-олимпийцы говорят на русском языке, не так фотографируются, недостаточно танцуют гопак или плохо носят вышиванки. ( ) Можно построить сто дорог в стране, аэропортов и школ, но спортсмены будут уезжать туда, где их не ценят», - уверен автор статьи.

В Дании указали на последствия изменения климата

Межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН в своем новом докладе отметила, что из-за деятельности человека продолжает нарастать концентрация парниковых газов, повышается температура и тают ледники, в первую очередь в Арктике, пишет датское издание Jyllands-Posten.

Также в докладе отмечается, что к 2100 году может серьезно ослабеть течение Гольфстрим, которое обеспечивает более теплый климат в Северной Европе, включая Данию. Ученые уверены, что, если не сократить выбросы, усилится тенденция к все более экстремальной погоде, в том числе мощным осадкам и длительным засухам.

На Украине обвинили Лукашенко в «несамостоятельности»

По мнению бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, президент Белоруссии Александр Лукашенко – диктатор, который до определенного момента пытался удержать самостоятельность, однако затем «сам себя загнал в угол». Об этом пишет УНIАН.

«Руку ему подавать больше никто не будет. Теперь он не самостоятелен. Запад не толкает Лукашенко к Путину? Уже все, до свидания, он у Путина. А белорусская экономика, уже не работает и почти зависит от РФ», - отметил он.

В Китае потребовали наказать Литву

Читатели китайского издания «Гуаньча» призвали Пекин выслать из страны посла Литвы после того, как литовское правительство объявило, что разрешит властям Тайваня открыть «представительство» в стране от имени «Тайваня». Перевод их комментариев сделало «ИноСМИ».

«Неблагодарно помогать Литве сохранить лицо, надо просто выслать взашей», «Немедленно выслать посла, а при необходимости разорвать дипломатические отношения!», «На самом деле, для такой страны вообще не должно находиться слов. Китаю не к чести тратить дипломатические ресурсы на доказательство своей правоты — это того не стоит. Нужно просто затоптать Литву насмерть», - уверены они.

Германия отказалась от поставок вакцины от коронавируса

Впервые с начала пандемии Германия отказалась от поставок вакцины от коронавируса и не будет закупать 2,65 млн доз Moderna. Об этом со ссылкой на постановление немецкого Минздрава пишет Der Spiegel.