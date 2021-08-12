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Лукашенко нашел способ получить сотни миллионов долларов

Lenta.ruиещё 4
56 минут назад

Белоруссия сможет получить от экспорта своей вакцины, которая еще разрабатывается, сотни миллионов долларов. Такой способ пополнить бюджет назвал президент страны Александр Лукашенко, передает его пресс-служба.

Лукашенко захотел получить сотни миллионов долларов от экспорта белорусской вакцины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Спрос на этот товар будет, и очень значительный. Не проспим, развернемся, значит, быстро получим производство с экспортным потенциалом на сотни миллионов долларов», — заявил Лукашенко.

От также считает возможной организацию производства других вакцин в Белоруссии.

«Сегодня это ковид, а завтра другая какая-то будет зараза. Но у нас должно быть готово производство. Как в России», — подчеркнул глава республики.

С января по май Россия резко увеличила продажи вакцин за рубеж. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), за пять месяцев в другие страны поставлено 159 тонн продукции на сумму в 303,6 миллиона долларов.

Лукашенко 9 августа попросил Россию предоставить новый кредит стране через Евразийский банк развития. Деньги нужны на борьбу с пандемией коронавируса. «Международный валютный фонд (МВФ) нам выделил под миллиард долларов, но наши "беглые" подняли вой: нельзя режиму давать деньги. А эти деньги под COVID, мы уже 1,5 миллиарда долларов потратили на лечение людей», — сказал Лукашенко.

Экономика,Александр Лукашенко,Международный валютный фонд,
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