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Трассу "Таврида" затопило на востоке Крыма

Газета.Ru
36 минут назад

Федеральную трассу "Таврида" затопило на участке от Феодосии до Керчи из-за ливней, которые не прекращаются несколько дней. Об этом сообщает "Подъем".

Как передает издание, ливень и гроза продолжаются на полуострове второй день, поэтому движение остановлено, сотрудники ГИБДД перенаправляют весь поток машин на второстепенную дорогу.

В пресс-службе ФКУ Упрдор "Тамань" заявили, что в настоящее время удалось восстановить движение в Ленинском районе, где были самые серьезные проблемы. На месте работают сотрудники эксплуатирующей организации.

"12 августа в 12:40 на участке трассы "Таврида" в Ленинском районе (км 54- км 55) восстановлено движение (по одной полосе в каждую сторону). Напомним, ранее проезд был закрыт из-за подтопления проезжей части", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее мезоциклон будет ближайшие три дня определять погоду в южной части России. Научный руководитель Гидрометцентра Романа Вильфанда рассказал, что в Крыму ожидается сильный дождь и это уже опасное явление. Крупный ветер, град, гроза, ветер до 25 м/с - предупреждение продлено в Крыму на 12 августа.

Экономика,Видео,Роман Вильфанд,ГИБДД,
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