Собянин назвал дату проведения в Москве Дня города

День города в столице пройдет 11 — 12 сентября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети Twitter.

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— Москва отметит свой 874-й день рождения во вторые выходные осени — 11-12 сентября, — написал глава города.

По его словам, формат мероприятий будет определяться в зависимости от эпидемиологической обстановки и действующих в столице санитарных правил по аналогии с прошлым годом.