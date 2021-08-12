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Сергей Собянин назвал дату проведения в Москве Дня города

Вечерняя Москва
45 минут назад

День города в столице пройдет 11 — 12 сентября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети Twitter.

Собянин назвал дату проведения в Москве Дня города
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Москва отметит свой 874-й день рождения во вторые выходные осени — 11-12 сентября, — написал глава города.

По его словам, формат мероприятий будет определяться в зависимости от эпидемиологической обстановки и действующих в столице санитарных правил по аналогии с прошлым годом.

Мэр подчеркнул, что главным приоритетом в этом вопросе будет сохранение здоровья жителей.

Экономика,Сергей Собянин,
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