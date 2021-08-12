Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Москва заняла третье место в мире по уровню транспорта

News.ru
1 час назад

Москва оказалась на третьем месте в мире по уровню развития транспортной системы. Рейтинг составила авторитетная консалитинговая компания McKinsey.

Москва заняла третье место в мире по уровню транспорта
Фото: АГН «Москва»АГН «Москва»

Российскую столицу смогли опередить только Сингапур и Пекин. В прошлом составленном рейтинге 2018 года Москва была только шестой.

Изучались города с населением свыше 5 млн человек, с количеством автомобилей выше 150 на тысячу жителей, с валовым региональным продуктом на душу населения не менее $10 тысяч. Таким образом, под эти условия для анализа подошёл 21 мегаполис с сопоставимыми транспортными системами.

Ранее сообщалось, что в России планируется создать уникальный скоростной поезд. Его скорость будет достигать 400 км/ч. Чтобы реализовать эту масштабную программу силами производителей России, потребуется создать уникальную инфраструктуру. Запуск высокоскоростных магистралей (на первом этапе речь идёт о направлении Москва — Санкт-Петербург) позволит России войти в пятёрку высокоскоростных стран мира.

Экономика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители