Лавров ответил на слова Лукашенко о признании Крыма

Крым как часть России входит в состав Союзного государства вместе с Белоруссией, это закреплено в российском законодательстве. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ответ на недавние слова белорусского президента Александра Лукашенко о признании полуострова, передает ТАСС.

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Министр напомнил, что между Москвой и Минском еще в 1999 году был заключен договор о Союзном государстве, согласно которому «территория Союзного государства является территорией Республики Беларусь и РФ в соответствие с их законодательством».

«По нашему законодательству, Республика Крым — это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями», — пояснил Лавров.

9 августа Лукашенко пообещал признать Крым частью России после того, как это сделают все российские олигархи.

«Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает. Будапештская декларация. (...) Моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю», — сказал он.

В России негативно оценили слова белорусского президента. Так, в Совфеде его высказывание посчитали неуместным, а в Крыму отметили, что Лукашенко не удастся усидеть на двух стульях.