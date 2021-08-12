"Не ругайся матом": Лукашенко прервал речь чиновника

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прервал главу своей администрации, доктора медицинских наук Александра Косинца, пока тот рассказывал о производстве национальной вакцины от COVID-19. Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», в ходе совещания на предприятии «Белвитунифарм» он попросил медика «не ругаться матом».

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В самом начале беседы глава государства смутился термину «инактивированная вакцина». Он прервал рассказ и спросил у Косинца: «Инактивированная - это не та, что в России?». Чиновник ответил ему, что создать такой же препарат как в России не вышло.

После еще нескольких терминов – «культура клеток» и «аденовирус» - Лукашенко прервал его рассказ.

«Ну ладно, не ругайся матом, там разберемся», – сказал ему президент.

После Лукашенко обратился к министру здравоохранения Дмитрию Пиневичу:

«Одни матерные слова! Это ж мне термины надо было выучить!», – посетовал глава государства.