"Еще один повод носить маски": пульмонолог дал советы жителям страдающих от смога регионов страны

Ношение масок и респираторов, способных остановить крупные частицы, попадающие в воздух в результате горения, может помочь жителям охваченных смогом городов Красноярского края и Якутии. Об это "Рамблеру" сообщил профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. А. И. Евдокимова Сергей Бабак.
"Такая ситуация существует на постоянной основе в Пекине, так как там до сих пор топят углем. Они там все носят маски и респираторы, постоянно, на улице тоже. Лучше те, которые способны задерживать твердые частицы. Это неудобно, но другого выхода нет. Вам нужно сберечь дыхательные пути и, по возможности, покинуть зону загрязнения", - заявил он.
Пульмонолог объяснил, что смог содержит в себе вредные элементы, вдыхание которых может вызвать поражение легочного аппарата. Прежде всего, это угарный газ и крупные частицы, которые способны оседать в легких.
"Частицы буквально забивают собой легкие, ухудшая мукоцилиарный клиренс - циркуляцию слизи, которая занимается их очисткой. Происходит кашель, сужение просвета бронхов. Те, кто уже страдал от похожих состояний, могут испытать сильное ухудшение самочувствия", - отметил Бабак.
Сильный уровень загрязнения воздуха фиксируется в Красноярском крае и Якутии из-за полыхающих там лесных пожаров. Сервис IQAir расположил Красноярск на первом месте среди городов с самым грязным воздухом на планете. В Якутии концентрация вредных веществ в атмосфере превышена в 20 раз.