"Еще один повод носить маски": пульмонолог дал советы жителям страдающих от смога регионов страны

"Такая ситуация существует на постоянной основе в Пекине, так как там до сих пор топят углем. Они там все носят маски и респираторы, постоянно, на улице тоже. Лучше те, которые способны задерживать твердые частицы. Это неудобно, но другого выхода нет. Вам нужно сберечь дыхательные пути и, по возможности, покинуть зону загрязнения", - заявил он.