Президент России Владимир Путин неожиданным маневром в Афганистане смог предотвратить развитие всех наиболее рискованных для Центральной Азии сценариев, сообщает издание Soha.

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Россия активизировала работу в дипломатическом направлении с теми силами Афганистана, которые поддерживаются местным населением. Путин провернул неожиданный и мастерский ход, пишут вьетнамские журналисты. Москва инициировала встречу в широком формате в Дохе. К ней присоединились США, Пакистан и Китай. Мероприятие проводилось для обсуждения внутриафганского конфликта и решения политической проблемы в Афганистане.

Москва продемонстрировала готовность защищать свои южные рубежи. Для этого Россия провела совместные военные учения с Таджикистаном и Узбекистаном. Афганцы, а также боевики движения "Талибан*" (запрещено в РФ) воспринимают РФ положительно, в отличие от США, говорится в статье.

Это все дает возможность Москве укрепить свои позиции в Центральной Азии. Узбекистан, Киргизия и Таджикистан прекрасно понимают, что если талибы прорвутся через афганскую границу, то без России их будет невозможно остановить. В этой ситуации у РФ появляется дополнительный рычаг влияния на соседей, включая возможность расширения своего военного присутствия, пишет военный аналитик.

Кроме этого, активность дипломатии Кремля по афганскому вопросу подтвердит статус России как великой державы, констатирует издание.