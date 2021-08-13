Великобританию уличили в безответственной трате денег

Правительство Великобритании тратит больше средств на производство углеродных выбросов, чем на их сокращение, заявили во Всемирном фонде дикой природы (WWF). Благотворительная организация посчитала такое распределение бюджета несправедливым и обвинила Лондон в неразумном обращении с деньгами, пишет The Guardian.

Фото: Matt Dunham / AP Matt Dunham / AP

Защитники природы изучили опубликованный в марте проект бюджета на 2021 год и выяснили, что на борьбу с глобальным потеплением было выделено всего 145 миллионов фунтов стерлингов (14,8 миллиарда рублей), а на вредные для окружающей среды проекты — 40 миллиардов фунтов стерлингов (более четырех триллионов рублей). Причем большая часть отведенных на благо природы денег пойдет на создание систему торговли выбросами для предприятий после Brexit.

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WWF сумел уличить правительство в безответственных инвестициях с помощью нового «инструмента маркировки бюджета». Совместно с Vivid Economics благотворительная организация разработала сервис, который соотносит решения политиков с их влиянием на окружающую среду. «Весенний проект бюджета показал несоответствие между риторикой правительства и реальным положением дел. Амбиции [в отношении сокращении выбросов парниковых газов] велики, но хотелось бы видеть действенную политику», — заявила глава отдела климата WWF Изабелла О’Дауд.

Она обвинила министров в игнорировании климатической повестки и призвала срочно принять меры. По словам О’Дауд, если бы правительство поставило в приоритет экологические инвестиции, у него появилось бы около 90 миллиардов фунтов стерлингов на создание новых рабочих мест, а также на льготы на здравоохранение и инфраструктуру.

Правительство же опровергло анализ WWF. Представитель британского Минфина назвал его «вводящим в заблуждение», поскольку там не учитывались 12 миллиардов фунтов стерлингов, которые власти пообещали потратить на десятиэтапное «зеленое» преобразование промышленности.