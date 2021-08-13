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«Нехороший звоночек»: названы признаки нового кризиса

Лера Букина
1 час назад

Высокая инфляция в мировой экономике, которая наблюдается сегодня, означает ее перегрев, однако следующий глобальный экономический кризис спровоцируют экологические и социальные факторы, сообщил РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

«Нехороший звоночек»: названы признаки нового кризиса
Фото: ReutersReuters

«Нехорошим звоночком», который говорит о перегреве экономики, является рост мировой инфляции, на который влияет рост инфляции в США, указал он. По итогам июля темпы роста цен в годовом выражении остались на максимальном с августа 2008 года уровне – 5,4%, свидетельствуют данные министерства труда США.

По словам Гришунина, дополнительными факторами, указывающими на перегрев глобальной экономики, являются «разрыв выпуска» в большей части индустриально развитых стран, «переинвестирование» в экономические фонды в связи с крайне низкими банковскими процентными ставками и спекулятивный бум в сфере инноваций.

Он считает, что более вероятен экономический кризис, вызванный экологическими и социальными факторами, а также факторами корпоративного управления.

«Риски связаны с нарастанием опасных явлений в природе, ростом возможности появления новых опасных вирусов, продолжающимся нарастанием социального неравенства, что приводит к нестабильности и вооруженным конфликтам», – отметил эксперт.

Уменьшение потребления углеводородов и другого сырья в мире может стать дополнительным фактором риска для России, указал Гришунин. Это обусловлено тем, что более 60% экспорта страны в стоимостном выражении все еще приходится на нефтегазовую продукцию.

Новый кризис неизбежен, однако у Центробанка есть необходимые инструменты поддержки экономики и населения на такой случай. Об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в ходе выступления на конференции «Ренессанс капитала».

Экономика,Алексей Заботкин,Центральный банк России,РИА Новости,
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