Пока вы спали: Рубль мог рухнуть летом

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Ужесточение монетарной политики ЦБ России на фоне остальных стран привлекло на российский рынок валютных спекулянтов. Как следует из «Обзора рисков финансовых рынков» регулятора в июне-июле был риск валютной разбалансировки, однако резкого падения рубля не произошло, пишет «Независимая газета».
Последствия «сбрасывания» рублевых активов нерезидентами сгладила активность на валютном рынке крупнейших российских компаний-экспортеров, а также закупки ЦБ России валюты в рамках бюджетного правила.
По данным Центробанка России, в январе—мае среднемесячный объем переводов в страны СНГ составил $496 млн, а в июне — $720 млн, пишет «Коммерсант».
Эксперты связывают увеличение объемов переводов с резким ростом доходов мигрантов, который обусловлен конкуренцией за рабочую силу из-за закрытых границ. По их словам, по ряду профессий выплаты мигрантам уже сравнялись с зарплатами граждан России.
Несмотря на резкое ухудшение отношений официального Минска со странами Запада и требование сократить дипмиссию США до пяти человек, Евросоюз не намерен закрывать свое представительство. Об этом заявил «Известиям» представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«Один из принципов политики ЕС в том, чтобы сохранять вовлеченность даже в сложных ситуациях и оставлять каналы коммуникации открытыми», - отметил он.
В Якутии обнаружено 111 пожаров, огнем охвачено около 1,5 млн га лесов. Местные жители говорят, что ведут настоящую войну с огнем, окапывая населенные пункты, а республика буквально «задыхается» от дыма, сообщают «Известия».
В конце прошлой недели из-за сильного ветра огонь перекинулся на село Бясь-Кюель Горного района и уничтожил 31 дом, а к концу недели подошел к Якутску. Забымление стало причиной того, что 13 августа объявлено нерабочим днем в 11 муниципалитетах. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, в республику перебросили группировку из 200 спасателей МЧС, однако справиться с огнем пока не удается.
Держателям карт Visa в России стала доступна возможность проверки оформленных подписок и наличия сохраненных карт в интернет-магазинах. Сервис уже начали внедрять ВТБ, «Хоум Кредит» и МТС Банк, пишут «Известия».
Цифровой сервис будет интегрирован в мобильное приложение банка. Пользователям будет показан список онлайн-магазинов или сервис-провайдеров, где оформлены их подписки по картам и счетам.