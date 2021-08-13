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В МИД РФ предложили альтернативу доллару в нацрезервах

Лера Букина
40 минут назад

России следует продолжать сокращать долларовую составляющую в международных резервах во избежание проблем для своей экономики из-за экономической ситуации в США, заявили в Департаменте информации и печати МИД РФ. Об этом сообщает ТАСС.

В МИД РФ предложили альтернативу доллару в нацрезервах
Фото: ReutersReuters

«Целесообразно продолжить работу по дальнейшему сокращению долларовой составляющей в национальных международных резервах. При этом заменить американский доллар можно иными валютами - как национальными, так и региональными, а в перспективе, вероятно, и некими цифровыми активами», – указали в дипведомстве.

Как отметили там, 50-летний юбилей упразднения Бреттон-Вудской системы - повод задуматься над эволюцией монетарных политик центральных банков мира и «противоречивым сохранением доминирующего положения ничем не обеспеченного доллара».

Нынешняя экономическая ситуация в США похожа на период 1970-х годов. ВВП страны за 2020 год упал на 3,5%, что является наибольшим снижением с 1946 года. Наблюдается также 60-кратное падение покупательной способности американской валюты, которое сопровождалось еще более крупным наращиванием госдолга. В МИД указали на грядущие последствия от выбранного США курса: обесценивание валюты, деградация уровня жизни граждан.

«Но, опять-таки, это уже проблема хранящих свои сбережения (и национальные резервы) в долларах», – подчеркнули в МИД.

Пересмотр мировой практики вливания денежной ликвидности в казначейские облигации США «под мизерные процентные ставки» необходим, считают в Москве.

Уход от привязки к доллару в межгосударственных расчетах, как сообщили в МИД, является объективной реакцией на снижение предсказуемости экономической политики США. В этой связи важно продвигать не зависимые от Вашингтона платежные системы.

Министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что Россия намерена полностью отказаться от американского доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) и сократить долю британского фунта.

Экономика,Антон Силуанов,Фонд национального благосостояния,МИД,
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