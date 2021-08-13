Обзор иноСМИ: Байден бросает вызов России

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Фото: Рамблер Рамблер

Байден бросает вызов России

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Президент США Джо Байден действовал очень активно и жестко, когда в апреле стало известно, что Россия отправила сотню тысяч военнослужащих к границе с Украиной. Об этом в интервью украинскому изданию «Главком» заявил бывший посол США в Киеве Уильям Тейлор.

«Я вижу, что администрация Байдена бросает вызов России. Я помню, как несколько месяцев назад, в конце апреля, когда россияне отправили сотню тысяч военных к границе с Украиной, администрация Байдена действовала очень активно и жестко в отношении России. Тогда президент Байден позвонил президенту Зеленскому, чтобы посоветоваться с ним, а после этого он позвонил президенту Путину. И тот отступил от Украины», - отметил он.

Сможет ли НАТО остановить вторжение России в Прибалтику?

В случае нападения на Прибалтику российские войска проведут хорошо рассредоточенное и стремительное наступление, предотвратить которое не сможет даже тактическое ядерное оружие НАТО. Об этом пишет The National Interest.

Издание, сославшись на итоги военной симуляции 2019 года, проведенной корпорацией РЭНД, отмечает, что инфраструктура НАТО уязвима, а ущерб даже от ограниченного числа ответных ядерных атак России снизит военный потенциал альянса. В итоге для отражения российской атаки на страны Балтии НАТО нужно большое количество обычных войск, так как тактическое ядерное оружие уже нельзя считать инструментом сдерживания.

В Гонконге назвали «матрешкой» российско-израильские отношения

У России и Израиля сложные взаимоотношения, особенно в Сирии, их можно сравнить с матрешкой. При этом выход на новый уровень взаимопонимания неизбежен с приходом к власти в Израиле премьер-министра Нафтали Беннета. Об этом пишет Asia Times.

Издание отмечает, что Москва в свойственной ей дипломатической манере намеками подводит Израиль к мысли, что можно пересмотреть правила игры в Сирии. Однако Россия уже добилась начала диалога с новым правительством Израиля до визита Беннета в США и ряд министров готовы к тесному сотрудничеству с Москвой.

В США озвучили шаги для «устранения рисков» от «Северного потока — 2»

Власти России используют транзит газа в Европу как политическое оружие, и проект «Северный поток — 2» — не исключение. Для того, чтобы минимизировать риски от нового российского газопровода, Германии и США необходимо предпринять ряд шагов, пишет американское издание Atlantic Council.

Среди таких шагов издание называет введение Германией ограничительных мер в отношении экспортных возможностей России в Европе, если энергоносители будут использованы «в качестве «оружия» против Украины». Также в статье подчеркивается, что США и Германия должны добиться продления договора о транзите российского газа через украинскую территорию на 10 лет и приложить усилия для модернизации энергетического сектора Украины.

В ВОЗ выдвинули новую версию начала пандемии коронавируса

Руководитель миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ухане Питер Эмбарек выдвинул версию, что пандемия COVID-19 могла начаться с заражения летучей мышью сотрудника китайской лаборатории при взятии им проб в полевых условиях. Об этом сообщает Newsweek.