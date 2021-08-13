Особую экономическую зону создадут на территории Коми

Ранее эксперт заявил, что специальные экономические зоны выгодны с позиции того, что определённые товары дешевле приобретать именно там, причём они будут ввезены без пошлин. Это касается как продуктов питания, так и различного оборудования или запчастей для предприятий. При этом товары, которые были ввезены на территорию специальной экономической зоны, могут быть использованы только там и нигде более. Если же эти товары будут перемещаться по территории страны вне этих зон, то это будет расцениваться как экспорт из других стран, и товары будут облагаться налогами и пошлинами.