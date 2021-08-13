Возросший уровень смертности от коронавируса в РФ связан с низким уровнем вакцинации населения на фоне распространившегося опасного дельта-штамма инфекции. Об этом "Рамблеру" рассказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.
"Низкий уровень вакцинации, при том, что в стране распространяется один из самых неприятных штаммов вируса", - заявила она.
В качестве примера Лариса Попович привела Великобританию и Израиль, в которых вирус также активно распространяется, не вызывая, тем не менее, серьезного подъема смертности.
"Там полупустые больницы, уровень госпитализации тоже очень низкий. Это результат очень высокого масштаба вакцинации. Пока наше население не переломит свое недоверие и не начнет вакцинироваться, ситуация будет не очень хорошей", - добавила она.
В России второй день подряд количество скончавшихся от COVID-19 перевалило за 800. 12 августа скончались 815 человек, еще 808 умерли 11 числа.