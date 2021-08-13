Россия могла бы провести Олимпиаду в 2036 году совместно с Финляндией, соревнования в этом случае приняли бы Санкт-Петербург и Хельсинки. Об этом "Рамблеру" заявила олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.
"Я бы подала заявку не просто на проведение Игр в Санкт-Петербурге. Мне кажется, что нужно разговаривать с МОК (Международным олимпийским комитетом - прим. ред.) и подавать заявку вместе с Хельсинки. Санкт-Петербург и Хельсинки - это был бы очень классный прецедент для объединения двух стран в проведении Олимпийских Игр, потому что сейчас многие страны справиться с этим в одиночку не могут. Это было было бы здорово для наших соседей, если они захотят. Конечно, я за них решаю... В Хельсинки была Олимпиада в 1952 году, но, я думаю, такая небольшая страна, как Финляндия, сама уже не проведет Игры, им достаточно сложно будет это сделать. А объединиться с Россией заявками - это было бы очень интересное предложение для МОК", - сказала она.
Вместе с тем Журова отметила, что Казань также может прекрасно справиться с проведением Олимпиады в 2036 году.
"Разговоры по поводу проведения Олимпиады в Казани шли давно. Там великолепно провели провели Универсиаду, потом чемпионат мира по водным видам спорта. Несомненно, Татарстан готов к проведению Олимпиады. Мы писали специальный закон под Универсиаду, я работала с оргкомитетом - все было очень профессионально. Причем они были первооткрывателями, еще не было Олимпиады в Сочи, а уже была Универсиада в Казани. Был продемонстрирован высокий профессионализм и уровень организации для таких соревнований, как Универсиада. Я была на других Универсиадах - это рядом не стояло с Казанью, от слова совсем. Конечно, у мирового сообщества есть понимание, что Казань может провести и Олимпиаду", - добавила олимпийская чемпионка.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готовит заявку на проведение летней Олимпиады в 2036 году.