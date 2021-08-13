"Я бы подала заявку не просто на проведение Игр в Санкт-Петербурге. Мне кажется, что нужно разговаривать с МОК (Международным олимпийским комитетом - прим. ред.) и подавать заявку вместе с Хельсинки. Санкт-Петербург и Хельсинки - это был бы очень классный прецедент для объединения двух стран в проведении Олимпийских Игр, потому что сейчас многие страны справиться с этим в одиночку не могут. Это было было бы здорово для наших соседей, если они захотят. Конечно, я за них решаю... В Хельсинки была Олимпиада в 1952 году, но, я думаю, такая небольшая страна, как Финляндия, сама уже не проведет Игры, им достаточно сложно будет это сделать. А объединиться с Россией заявками - это было бы очень интересное предложение для МОК", - сказала она.