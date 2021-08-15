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Появился новый свидетель по делу о изнасиловании принцем Эндрю несовершеннолетней

Газета.Ruиещё 3
25 минут назад

Новый свидетель по делу о изнасиловании принцем Эндрю несовершеннолетней американки Вирджинию Джуффре заявил, что готов поклясться под присягой, что видел Эндрю, который приставал к Джуффре, сообщает газета The Sun.

Появился новый свидетель по делу принца Эндрю
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Стив Скалли, специалист по телекоммуникациям Джеффри Эпштейна, который был осужден за развращение малолетних и торговлю несовершеннолетними сексуальными рабами, заявил, что был свидетелем того, как герцог Йоркский в 2001 году приставал и целовался с несовершеннолетней Вирджинией Джуффре (в девичестве Робертс). Он также отметил, что готов свидетельствовать об этом под присягой перед судом присяжных. Ранее газета The Times сообщила, что принц Эндрю не вернется к общественной жизни после истории с изнасилованием.

10 августа стало известно, что американка Виджиния Джуффре обратилась в суд с иском к британскому принцу Эндрю, обвинив его в изнасиловании. Женщина утверждает, что член королевской семьи впервые надругался над ней в Лондоне, когда ей было 17 лет.

В ноябре 2019 года 61-летний сын королевы Великобритании принц Эндрю отошел от исполнения обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, связанного с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который был его другом. На суде против американца одна из свидетельниц указала герцога Йоркского как одного из мужчин, с которыми Эпштейн принуждал ее заниматься сексом.

Экономика,Газета The Times,
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