«Абсолютная фантастика»: экономист о планах РФ полностью уйти от доллара

Российские власти следуют общемировому тренду, заявляя о намерениях частично отказаться от доллара в национальном резерве. Однако полностью отойти от расчетов в американской валюте России не удастся, заявил NEWS.ru экономист и политолог Никита Масленников.

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Такой же политики по укреплению роли собственной валюты придерживается Евросоюз, отметил эксперт. Однако, по его словам, никакая страна с учетом жесткой экономической привязки не смогла бы перестать использовать основную резервную валюту. Масленников подчеркнул, что доллар все еще остается волатильной, но стабильной мировой валютой. Он уверен в том, что никакие валюты не смогут подвинуть доллар с лидирующей позиции в ближайшие 10-15 лет.

В последние годы в России проводят активную политику по сокращению долларовой части нацрезервов. Как заявили в Департаменте информации и печати МИД РФ, России следует продолжать сокращать долларовую составляющую в международных резервах во избежание проблем для своей экономики из-за экономической ситуации в США.

Высказывание МИД - сигнал иностранным партнерам, в том числе и ЕС, о желании российской стороны вести двусторонние расчеты в других валютах, например, в том же евро, отметил Масленников.

«Парадоксально, но Россия и Китай, стремящиеся полностью уйти в межсторонних расчетах от доллара, прибегают в итоге к услугам евро. Это объясняется тем, что доля рубля и юаня в мировых расчетах по-прежнему остается очень низкой (порядка 1% и 2,5% соответственно). Поэтому полный уход от доллара можно считать абсолютной фантастикой, в ближайшее время подобный сценарий попросту невозможен», — подытожил эксперт.