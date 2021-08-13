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СМИ раскрыли планы американского "убийцы газопровода" по "Северному потоку — 2"

Газета.Ru
47 минут назад

"Убийца газопровода", как прозвали СМИ американского спецпосланника по "Северному потоку - 2" Амоса Хохштейна, будет вынужден защищать президента США от украинских нападок. Об этом написала испанская газета ABC.

В статье также говорится, что Хохштейн столкнется с критикой в американском истеблишменте.

"Придется защищать Байдена и от демократов, и от республиканцев, поскольку обе партии хотели бы более строгого подхода к этому вопросу (строительству "Северного потока - 2" - прим. ред.)", - написала автор.

Она отметила, что в настоящее время "убийца газопровода" не сможет серьезно помещать строительству "Северного потока - 2".

«Могут только клянчить!» В Германии оценили украинский способ остановить «Северный поток-2»

Однако, по ее мнению, назначение Хохштейна, свидетельствует о том, что США продолжат заниматься газопроводом. Хохштейн "не теряет надежды" реализовать сценарий, при котором Вашингтон будет поставлять в Европу американский "газ свободы", добавила журналистка.

Ранее республиканцы остановили работу Сената США из-за "Северного потока — 2". В июле 2021 года США и Германия обнародовали совместное заявление, в котором отмечается, что для реализации "Северного потока - 2" требуется обеспечить продолжение транзита газа через Украину после 2024 года.

При этом Берлин намерен добиваться введения санкций в отношении Москвы, если "Кремль начнет пользоваться энергетическим экспортом в качестве оружия".

Экономика,Видео,Амос Хохштейн,Сенат США,телеканал АВС,
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