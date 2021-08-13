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Белоруссия захотела покрыть потери от санкций за счет России

Lenta.ru
53 минуты назад

Белоруссия будет готова поставлять калийные удобрения, производители которых попали под санкции Запада, через территорию России к концу года, передает заявление премьера Белоруссии Романа Головченко Sb.by. По его словам, страна уже готовила альтернативу транзиту через Литву.

Белоруссия захотела покрыть потери от санкций за счет России
Фото: ТАССТАСС

Возросшие траты на перевозки в Минске хотят покрыть за счет поддержки России.

«Мы сейчас в плотном контакте находимся с российскими партнерами. Изучаем, где будет большая маржинальность при отгрузках. Проблем не возникнет. Мы давно занимаемся этой темой. Есть поддержка России в этом вопросе. Я уверен, мы выйдем на специальные тарифы по железнодорожным перевозкам, которые будут компенсировать увеличение дальности перевозки удобрений», — сказал Головченко.

Он уточнил, что речь идет о морских портах Мурманска и Ленинградской области. Литва, по его мнению, должна потерять около 100 миллионов евро, которые она получала за белорусские грузы.

Лукашенко предупредил Запад об обратном эффекте санкций

12 августа министр транспорта и коммуникаций Литвы Мариус Скуодис сообщил, что ограничения, введенные США в отношении Белоруссии, поставили крест на транзите белорусских калийных удобрений через литовские порты с декабря текущего года, когда санкции вступят в силу. Однако эффект, по мнению министра, будет виден еще до зимы, ведь многие компании подготовятся к санкциям заранее.

13 августа «Коммерсантъ» написал, что железнодорожные операторы в России столкнулись с ростом цен на колеса. Операторы массово выводят вагоны из ремонта из-за увеличения спроса на грузоперевозки, в результате возникает локальный дефицит, который может усугубиться в будущем. Чтобы решить проблему, они хотят попросить власти временно снять запрет на поставку продукции украинского производителя.

Экономика,Роман Головченко,СБ Беларусь сегодня,
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