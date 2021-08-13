"Чудовищное опоздание": Экономист Делягин о проверках сетевых ритейлеров

Экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин прокомментировал "Рамблеру" информацию о начале проверок ФАС крупных торговых сетей из-за рост цен на продукты в России. По словам специалиста, ФАС "действует с чудовищным опозданием", поскольку рост цен начался еще прошлой осенью.
"ФАС действует с чудовищным опозданием, потому что рост цен стал фактом еще в условиях разгула коронабесия прошлой осенью, стал фактом общественного сознания в самом начале этого года, вызвав массу недоумений: "А что такое вокруг нас и с нами происходит?". И ФАС реагирует только сейчас.
Дополнительным фактором того, почему именно сейчас начались проверки, может служить то, что ФАС сейчас очень легко отрапортовать о своих успехах - в настоящее время наблюдается сезонное замедление, прекращение роста цен. А кое-где - и снижение. То есть ФАС проводит проверку и говорит: "Посмотрите, какие мы выдающиеся, благодаря нашей проверке рост цен прекратился". Хотя рост цен прекратился в первую очередь в силу сезонного удешевления плодоовощной продукции. Но, с другой стороны, это сезонное удешевление плодоовощной продукции очень маленькое. Непривычно маленькое. Это вызвано, во-первых, неурожаем - была большая засуха. А во-вторых, скачок цен, помимо импорта инфляции, вызван страхом монополистов перед будущим", - отметил эксперт.
Делягин отметил, что в действиях крупных торговых сетей не прослеживается наличие картельного сговора.
"С содержательной точки зрения антимонопольная служба проверяет наличие или отсутствие картельного сговора. А доказать это крайне сложно. При этом, скорее всего, в большинстве случаев картельный сговор по-честному блистательно отсутствует. Потому что зачем о чем-то договариваться, когда все наши торговые монополисты действуют просто по принципу: делай как я? Они друг на друга смотрят, и когда кто-нибудь из них повышает цены - остальные понимают: "Да, можно, хорошая идея, нам нравится". И тоже делают этот шаг. Здесь отсутствует картельное соглашение, тем более отсутствует возможность его доказать", - сказал экономист, добавив, что "полномочия антимонопольной службы, хотя и были расширены, по-прежнему остаются абсолютно ничтожными".
Ранее ФАС объявила о начале проверки крупнейших торговых сетей в связи с обращениями граждан по поводу роста цен. Рейды на предмет монопольного сговора идут в сетях Х5 Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Лента» и «Магнит». ФАС намерена оценить ценообразование у главных российских ретейлеров и понять, имеет ли место необоснованное повышение цен на товары. Если это предположение подтвердится, то нарушителей ожидает оборотный штраф в размере до 15 процентов от годовой выручки.