"Чудовищное опоздание": Экономист Делягин о проверках сетевых ритейлеров

"ФАС действует с чудовищным опозданием, потому что рост цен стал фактом еще в условиях разгула коронабесия прошлой осенью, стал фактом общественного сознания в самом начале этого года, вызвав массу недоумений: "А что такое вокруг нас и с нами происходит?". И ФАС реагирует только сейчас.



Дополнительным фактором того, почему именно сейчас начались проверки, может служить то, что ФАС сейчас очень легко отрапортовать о своих успехах - в настоящее время наблюдается сезонное замедление, прекращение роста цен. А кое-где - и снижение. То есть ФАС проводит проверку и говорит: "Посмотрите, какие мы выдающиеся, благодаря нашей проверке рост цен прекратился". Хотя рост цен прекратился в первую очередь в силу сезонного удешевления плодоовощной продукции. Но, с другой стороны, это сезонное удешевление плодоовощной продукции очень маленькое. Непривычно маленькое. Это вызвано, во-первых, неурожаем - была большая засуха. А во-вторых, скачок цен, помимо импорта инфляции, вызван страхом монополистов перед будущим", - отметил эксперт.