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В Москве завершился срок подачи сведений о вакцинации 60% сотрудников

Газета.Ruиещё 3
44 минуты назад

В Москве завершился срок подачи сведений о вакцинации против коронавируса 60% сотрудников.

В Москве завершилась подача сведений о вакцинации 60% сотрудников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

16 июня правительство Москвы объявило об обязательной вакцинации против COVID-19 для отдельных категорий граждан. Согласно постановлению главного санитарного врача столицы, работодатели должны до 15 июля привить 60% работников сфер услуг, торговли, общепита и транспорта первым компонентом вакцины (или однокомпонентной прививкой) и до 15 августа - вторым компонентом.

Позднее срок вакцинации первым компонентом был продлен до 22 июля - из-за того, что ряд организаций не представил необходимые данные.

Тем не менее, по информации некоторых департаментов мэрии Москвы, среди организаций также отмечались и превышения заданного показателя в 60%.

Например, в общественном транспорте к середине июля полную вакцинацию прошли 74% сотрудников, а в образовании Москвы, к концу срока подачи заявлений - 66%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин исключил тотальную проверку бизнеса на предмет вакцинации 60% сотрудников.

Экономика,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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