Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Заместитель Володина предложил ликвидировать органы опеки в РФ

Ura.Ruиещё 1
1 час назад

В России необходимо ликвидировать институт опеки. Об этом заявил заместитель председателя Государственной думы, депутат Петр Толстой.

Органы опеки в России предложили ликвидировать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ныне действующий институт опеки должен быть не реформирован, а ликвидирован и заменён чем-то принципиально новым. Недавно обсуждал с Анной Кузнецовой, уполномоченным по правам ребёнка, инициативу о том, чтобы внести в программу партии «Единая Россия» пункт про тотальную реорганизацию системы опеки»», — передает его слова «Царьград».

Толстой отметил, что в России уже удалось остановить закон об экспресс-изъятии детей из семьи. По его слова, правящая партия не допустит навязывания российскому обществу западных моделей «защиты детей», а на деле — изъятия их из родного дома и разрушения ячейки социума.

Ранее депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли законопроект, запрещающий отбирать детей у родителей без суда. Исключение составляют случаи, когда необходимо спасти жизнь ребенка. Согласно закону, суд должен принять решение за сутки, передает телеканал 360. Второй проект закона предложила Елена Мизулина. Он уточняет порядок отбора детей у родителей. Однако в «Единой России» раскритиковали законопроекты, после чего их отозвали для дальнейшей проработки.

Экономика,Андрей Клишас,Елена Мизулина,Павел Крашенинников,Анна Кузнецова,Петр Толстой,Единая Россия,Госдума,Царьград ТВ,Телеканал "360° Подмосковье",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители