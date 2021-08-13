Органы опеки в России предложили ликвидировать

В России необходимо ликвидировать институт опеки. Об этом заявил заместитель председателя Государственной думы, депутат Петр Толстой.
«Ныне действующий институт опеки должен быть не реформирован, а ликвидирован и заменён чем-то принципиально новым. Недавно обсуждал с Анной Кузнецовой, уполномоченным по правам ребёнка, инициативу о том, чтобы внести в программу партии «Единая Россия» пункт про тотальную реорганизацию системы опеки»», — передает его слова «Царьград».
Толстой отметил, что в России уже удалось остановить закон об экспресс-изъятии детей из семьи. По его слова, правящая партия не допустит навязывания российскому обществу западных моделей «защиты детей», а на деле — изъятия их из родного дома и разрушения ячейки социума.
Ранее депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли законопроект, запрещающий отбирать детей у родителей без суда. Исключение составляют случаи, когда необходимо спасти жизнь ребенка. Согласно закону, суд должен принять решение за сутки, передает телеканал 360. Второй проект закона предложила Елена Мизулина. Он уточняет порядок отбора детей у родителей. Однако в «Единой России» раскритиковали законопроекты, после чего их отозвали для дальнейшей проработки.