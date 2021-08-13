Органы опеки в России предложили ликвидировать

«Ныне действующий институт опеки должен быть не реформирован, а ликвидирован и заменён чем-то принципиально новым. Недавно обсуждал с Анной Кузнецовой, уполномоченным по правам ребёнка, инициативу о том, чтобы внести в программу партии «Единая Россия» пункт про тотальную реорганизацию системы опеки»», — передает его слова «Царьград».