США начали переброску дополнительных сил в Кабул

США приступили к переброске дополнительного военного контингента в столицу Афганистана Кабул. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга, трансляция которого ведется на сайте министерства обороны США.

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По его словам, некоторые элементы одного из пехотных батальонов Корпуса морской пехоты уже находятся в Кабуле, основная часть контингента, состоящая из трех тысяч американских военнослужащих будет переброшена в Афганистан до конца выходных. Сообщается, что в Кабул отправится и бригадная группа 82-й воздушно-десантной дивизии Армии (Сухопутных сил) США, которую должны были перебросить в Кувейт.

Кирби также отметил, что США готовы корректировать свое военное присутствие в Афганистане в зависимости от обстановки.

«Мы будем на ежедневной основе следить за тем, как развивается ситуация в сфере безопасности. Если нам нужно будет внести какие-либо изменения в ту или иную сторону, мы сделаем это. Но это будет напрямую зависеть от ситуации с безопасностью», — заявил Кирби.