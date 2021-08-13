Собянин раскрыл подробности о новой железной дороге из Москвы в Петербург

Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл подробности о строительстве новой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из столицы в Санкт-Петербург. Он написал об этом на своей странице в Twitter.

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Градоначальник отметил, что ВСМ, план строительства которой был согласован в начале августа, интегрируют с третьим Московским центральным диаметром (МЦД-3).

Отмечается, что поезда будут останавливаться на станциях «Зеленоград», «Петровско-Разумовская», «Рижская D3» и на Ленинградском вокзале. На базе этих станций будут созданы четыре транспортно-пересадочных узла (ТПУ) с пересадками на городской транспорт.