Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Собянин раскрыл подробности о новой железной дороге из Москвы в Петербург

Мослента
26 минут назад

Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл подробности о строительстве новой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из столицы в Санкт-Петербург. Он написал об этом на своей странице в Twitter.

Собянин раскрыл подробности о новой железной дороге из Москвы в Петербург
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Градоначальник отметил, что ВСМ, план строительства которой был согласован в начале августа, интегрируют с третьим Московским центральным диаметром (МЦД-3).

Отмечается, что поезда будут останавливаться на станциях «Зеленоград», «Петровско-Разумовская», «Рижская D3» и на Ленинградском вокзале. На базе этих станций будут созданы четыре транспортно-пересадочных узла (ТПУ) с пересадками на городской транспорт.

4 августа сообщалось, что Собянин согласовал строительство новой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из столицы в Санкт-Петербург. Длина пути составит 680 километров. Из них 43 километра пройдут по территории Москвы. На этом участке будут четыре остановки: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково. Открытие магистрали сократит время в пути между городами до 2 часов 30 минут.

Экономика,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители