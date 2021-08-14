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Столкновения с националистами начались у офиса Зеленского в Киеве

Российская Газета
39 минут назад

В Киеве националисты устроили потасовку с полицией возле офиса президента Владимира Зеленского. В ход пошли дымовые шашки и взрывпакеты. Стражи порядка применили слезоточивый газ, сообщает РИА Новости.

"Остановить репрессии": националисты схлестнулись с полицией у офиса Зеленского в Киеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ультраправая партия "Национальный корпус" (созданная на базе батальона "Азов" и запрещенная в России) проводит акцию протеста в центре Киева. Конфликт начался после отказа представителя организации Андрея Билецкого пройти досмотр при проходе через кордон полиции. Участники требуют "остановить репрессии против патриотов", под которыми они понимают арест членов организации в Харькове за рэкет и вымогательство, отмечает портал strana.ua.

Следствие считает, что харьковская группировка под руководством радикалов занималась вымогательством и давлением на бизнесменов более трех лет. В одном из восьми опубликованных СБУ роликов можно услышать, как члены ОПГ угрожали бизнесменам из сферы ритуальных услуг.

Кроме того, националисты выступили "против капитуляции и переговоров с террористами в Донбассе".

Экономика,Андрей Билецкий,Владимир Зеленский,СБУ,РИА Новости,
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