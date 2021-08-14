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Путин поручил представить погибших в крушении Бе-200 в Турции военных к наградам

Газета.Ru
41 минуту назад

Российских военных, которые погибли при крушении пожарного самолета Бе-200 в Турции, посмертно представят к государственным наградам, передает пресс-служба Кремля. Как сообщается, президент России Владимир Путин дал соответствующее поручение главе Минобороны РФ Сергею Шойгу.

Путин дал поручение Шойгу после крушения Бе-200 в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Путин выразил соболезнования родным российских военных, погибшим при крушении самолета Бе-200 в Турции.

14 августа российский Бе-200, который тушил в Турции природные пожары, разбился у города Кахраманмараш на юго-востоке Турции.

Жертвами разбившегося самолета, стали пять членов экипажа, а также находившиеся на борту три представителя турецкой стороны.

Ни одной катастрофы за 20 лет: что могло привести к крушению Бе-200 в Турции

Самолет был арендован турецкими властями у России. Воздушное судно использовалось Главным управлением лесного хозяйства Турции для тушения лесных пожаров.

Экономика,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,Министерство обороны,
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