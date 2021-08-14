Путин дал поручение Шойгу после крушения Бе-200 в Турции

Российских военных, которые погибли при крушении пожарного самолета Бе-200 в Турции, посмертно представят к государственным наградам, передает пресс-служба Кремля. Как сообщается, президент России Владимир Путин дал соответствующее поручение главе Минобороны РФ Сергею Шойгу.

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Ранее Путин выразил соболезнования родным российских военных, погибшим при крушении самолета Бе-200 в Турции.

14 августа российский Бе-200, который тушил в Турции природные пожары, разбился у города Кахраманмараш на юго-востоке Турции.

Жертвами разбившегося самолета, стали пять членов экипажа, а также находившиеся на борту три представителя турецкой стороны.