«Вторая Карабахская не стала уроком. Можем преподать еще один»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал большое интервью телеканалу CNN Turk. Он заявил, что Баку стремиться заключить мир с Ереваном и не желает повторения карабахского конфликта. Однако из Армении пока нет ответа. Главные заявления Алиева читайте в обзоре «Газеты.Ru».

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Карабахский конфликт между Азербайджаном и Арменией до конца не урегулирован, хотя Баку готов договариваться с Ереваном. Об этом в интервью турецкой службе CNN заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Тестовую трансляцию беседы опубликовало азербайджанское издание Haqqin.

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"Мы хотим подписания мирного договора с Арменией. Наши страны должны признать территориальную целостность друг друга, провести делимитацию и демаркацию границ. Однако по сей день мы не получили ответа со стороны правительства Армении", - заявил Алиев.

Он считает, что в Ереване могут бояться подписания документов о мире.

"Пусть открыто скажут, что не хотят подписания мирного соглашения. И после этого мы определим свою политику. Если Армения признает нашу территориальную целостность, тогда будет долгосрочный мир в регионе", - подчеркнул президент Азербайджана.

Он считает, что на территории соседней страны распространяется антиазербайджанская риторика. На этом фоне, по мнению Алиева, Ереван противится возобновлению автомобильного движения по недавно открытому Зангезурскому коридору. Транспортный коридор проходит через территорию Армении, он должен соединить основную территорию Азербайджана с его эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой).

Алиев упомянул недавние высказывания главы армянского Минобороны Аршака Карапетяна, требовавшего в начале августа уничтожать азербайджанских военных, пытающихся пересечь границу. Эти слова Алиев назвал безответственными.

"Видимо, вторая Карабахская война не стала для всех уроком. Мы можем преподать еще один. И поэтому надеемся, что Россия не станет вооружать Армению", - пояснил политик.

В Баку, по словам Алиева, обеспокоены заявлениями российского министра обороны Сергея Шойгу о поставках вооружения Еревану. Азербайджанский президент добавил, что Москва долго поставляла оружие армянской стороне, но это не изменило баланса сил в регионе.

"Надеемся, что Россия и дальше будет прилагать все усилия для безопасности региона и предпримет шаги для обеспечения долгосрочного мира. В то же время наши ожидания заключаются в том, чтобы Россия не вооружала Армению. Мы довели этот вопрос до российской стороны", - отметил он.

Алиев считает, что в Армении и рядовые жители, и руководство страны смирились с тем, что война закончилась не в их пользу - это доказывают прошедшие парламентские выборы, в результате которых Никол Пашинян сохранил пост премьер-министра, а его политические сторонники - большинство в парламенте. Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджана из-за спорных территорий Нагорного Карабаха начался в конце сентября прошлого года.

После полутора месяцев боев и нескольких тысяч погибших и раненых при участии Москвы было подписано мирное соглашение. В соответствии с ним часть ранее контролируемых Ереваном территорий перешло Баку.

Кроме того в регион ввели российских миротворцев - для обеспечения мирного процесса демилитаризации, демаркации границ и обмена пленными. В Армении после этого начались антиправительственные выступления: правительство Пашиняна обвинили в капитуляции перед Азербайджаном.

Сам премьер объяснял, что если бы перемирие не было бы заключено, то погибших с армянской стороны было бы намного больше. Несмотря на многотысячные митинги оппозиции и беспорядки, на прошедших в июне досрочных парламентских выборах партия Пашиняна "Гражданский договор" набрала почти 54% голосов и получила большинство мандатов.