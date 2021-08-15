Израиль отозвал главу диппредставительства в Польше

"Сегодня [14 августа] Польша уже не в первый раз утвердила антисемитский и аморальный закон. Сегодня вечером я поручил нашему поверенному в делах в Варшаве немедленно вернуться в Израиль для бессрочных консультаций. Новый посол Израиля в Польше, который должен был вскоре отбыть в Варшаву, на данном этапе в Польшу не поедет. Сегодня МИД Израиля порекомендует послу Польши в Израиле продолжить отпуск в своей стране", - распространила высказывания Лапида его пресс-служба.