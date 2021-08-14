Байден направил пять тысяч военных в Афганистан

Президент США Джо Байден пригрозил талибам, что любые действия с их стороны в Афганистане, которые ставят под угрозу персонал посольства Соединенных Штатов или дипломатическую миссию, будут встречены быстрым и решительным отпором со стороны американских военнослужащих. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

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Глава государства также принял решение направить пять тысяч солдат в исламскую республику, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию дипработников. Лидер также поручил вооруженным силам и разведке сохранять бдительность и противостоять будущим террористическим угрозам.

Байден поручил госсекретарю США Энтони Блинкену поддержать президента Афганистана Аршафа Гани и других представителей власти в их стремлении предотвратить кровопролитие и добиться политического урегулирования. Глава Госдепартамента будет взаимодействовать с ключевыми региональными заинтересованными сторонами.