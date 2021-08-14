Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Байден пригрозил талибам и направил пять тысяч военных в Афганистан

Lenta.ru
34 минуты назад

Президент США Джо Байден пригрозил талибам, что любые действия с их стороны в Афганистане, которые ставят под угрозу персонал посольства Соединенных Штатов или дипломатическую миссию, будут встречены быстрым и решительным отпором со стороны американских военнослужащих. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Байден направил пять тысяч военных в Афганистан
Фото: ReutersReuters

Глава государства также принял решение направить пять тысяч солдат в исламскую республику, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию дипработников. Лидер также поручил вооруженным силам и разведке сохранять бдительность и противостоять будущим террористическим угрозам.

Байден поручил госсекретарю США Энтони Блинкену поддержать президента Афганистана Аршафа Гани и других представителей власти в их стремлении предотвратить кровопролитие и добиться политического урегулирования. Глава Госдепартамента будет взаимодействовать с ключевыми региональными заинтересованными сторонами.

Ранее стало известно, что боевики радикального террористического движения «Талибан» (запрещено в России) на данный момент взяли под контроль около 90 процентов территории Афганистана. По данным телеканала IRIB, сейчас правительственные войска контролируют лишь Кабул и одноименную провинцию.

Экономика,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,Талибан,Госдеп США,
49
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители