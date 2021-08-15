Байден пригрозил военным ответом талибам

Президент США Джо Байден заявил, что американские военные быстро и решительно ответят на любые действия талибов, которые поставят под угрозу сотрудников посольства и дипломатическую миссию в Афганистане. Официальное заявление опубликовано на сайте Белого дома.

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Эвакуация посольства США

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США начали эвакуацию посольства из Афганистана. Для безопасности сотрудников американский лидер санкционировал развертывание пяти тысяч американских военнослужащих, а также организованный отход афганцев, которые помогали войскам Соединенных Штатов и находятся под особой угрозой наступления «Талибана» (террористическая организация запрещена в России).

Ранее стало известно, что сотрудникам посольства США в столице Афганистана Кабуле поручено начать уничтожать секретные документы, а также предметы, на которых изображены государственный флаг или логотипы американских ведомств.

Противостояние террористической угрозе

Байден также приказал вооруженным силам и разведке сохранять бдительность и противостоять будущим террористическим угрозам. Он поручил госсекретарю Энтони Блинкену поддержать президента Афганистана Аршафа Гани и других представителей власти в их стремлении предотвратить кровопролитие и добиться политического урегулирования. Глава Госдепартамента будет взаимодействовать с ключевыми региональными заинтересованными сторонами.

Американский лидер назначил посла Трейси Джейкобсон ответственной за общегосударственные усилия по переселению и транспортировке афганских иммигрантов со специальной визой и других союзников. Президент добавил, что за 20 лет нахождения в Афганистане США инвестировали туда почти триллион долларов, обучили более 300 тысяч местных солдат и полицейских, поддержали и оснастили страну самым современным оборудованием.

Ранее сообщалось, что боевики радикального террористического движения «Талибан» на данный момент взяли под контроль около 90 процентов территории Афганистана. По данным телеканала IRIB, сейчас правительственные войска контролируют лишь Кабул и одноименную провинцию.