«Роскосмос» отказался обвинять астронавта США в повреждении МКС

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не стал обвинять американского астронавта Серину Ауньон-Чэнселлор в сверлении дырки в корабле «Союз МС-09» при полете на МКС. Об этом он заявил в комментариях к записи помощника главы НАСА Кэти Лидерс в Twitter.

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«Никто никогда ее не обвинял Роскосмос никого не обвиняет. Мы не хотим неприятностей для нашего сотрудничества», — подчеркнул глава госкорпорации.

Он также добавил, что тщательное расследование исключило версию, что отверстие просверлили на Земле. Таким образом Рогозин отреагировал на вопрос о том, мог ли кто-то из работников повредить летательный аппарат до запуска и скрыть это.

Ранее, 13 августа, помощник главы НАСА по пилотируемым полетам Кэти Лидерс опровергла причастность американских астронавтов к появлению дыры в бытовом отсеке «Союза МС-09».

«Члены экипажа от НАСА выполняют свои миссии профессионально и честно. Я поддерживаю Серину и ее профессиональное поведение и я не нахожу это обвинение заслуживающим доверия», — отметила она.