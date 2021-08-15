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Чубайс оправдался за реформы 90-х в России

Майк Габриелян
1 час назад

Специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс признался, что в 90-е годы власти России совершили множество ошибок. Об этом политик написал в Facebook.

Чубайс оправдался за реформы 90-х в России
Фото: ТАССТАСС

«Действительно, далеко не всё предвидели, многого не понимали, ошибались», — написал Чубайс.

По его словам, полноценной «работы над ошибками» проведено не было, зато удалось построить рыночную экономику.

Чубайс приурочил признания к юбилею знаменитого семинара в "Змеиной горке". Он вспомнил, как ровно 35 лет назад на Карельском перешейке, в студенческом лагере «Змеиная горка» собралась группа «молодых и нахальных экономистов». Они долго и горячо обсуждали, как перейти от советской плановой экономики к рыночной.

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В августе 1986 года в Сестрорецке (пригород Ленинграда) впервые объединились члены экономического кружка Чубайса и московской группы Гайдара. Это произошло на семинаре в лагере-пансионате ЛИЭИ (Ленинградского инженерно-экономического института) под названием «Змеиная Горка».

Некоторые эксперты считают, что именно тогда начали зарождаться идеи первых реформ экономической системы СССР.

Минувшей весной Чубайс заявил, что до сих пор ненавидит советскую власть из-за вранья. По его словам, 100% того, что говорили и слышали в Советском Союзе, было «омерзительной ложью с первого до последнего слова».

Экономика,Анатолий Чубайс,
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