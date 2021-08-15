Чубайс оправдался за реформы 90-х в России

Специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс признался, что в 90-е годы власти России совершили множество ошибок. Об этом политик написал в Facebook.

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«Действительно, далеко не всё предвидели, многого не понимали, ошибались», — написал Чубайс.

По его словам, полноценной «работы над ошибками» проведено не было, зато удалось построить рыночную экономику.

Чубайс приурочил признания к юбилею знаменитого семинара в "Змеиной горке". Он вспомнил, как ровно 35 лет назад на Карельском перешейке, в студенческом лагере «Змеиная горка» собралась группа «молодых и нахальных экономистов». Они долго и горячо обсуждали, как перейти от советской плановой экономики к рыночной.

В августе 1986 года в Сестрорецке (пригород Ленинграда) впервые объединились члены экономического кружка Чубайса и московской группы Гайдара. Это произошло на семинаре в лагере-пансионате ЛИЭИ (Ленинградского инженерно-экономического института) под названием «Змеиная Горка».

Некоторые эксперты считают, что именно тогда начали зарождаться идеи первых реформ экономической системы СССР.