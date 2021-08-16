В России добыча рыбы оказалась под угрозой

Новые ветеринарные правила, разрабатываемые Минсельхозом, могут привести к прекращению добычи рыбы на Дальнем Востоке, пишет «Коммерсант».

По новым правилам ветеринарного контроля предлагается исследовать рыбу в живом виде. Проблема заключается в отдалённости многих регионов и нехватке специалистов. Поэтому эта идея практически нереализуема, полагают эксперты.

Сейчас прошедшая обработку на судне рыба сертифицируется в лаборатории после доставки на берег. Участники рынка предупреждают, что в нынешних реалиях новые требования чреваты остановкой производства.

Отмечается, что обеспечить наличие эксперта непосредственно на корабле тоже нельзя: ведь одновременно на промысел могут выйти сотни кораблей, а такого количества специалистов попросту нет, говорят эксперты. Они настаивают, что инициатива «сырая» и требует доработки.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила Росрыболовству заменить действующий сейчас исторический принцип квотирования на распределение квот по результатам аукционов.