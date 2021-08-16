Обзор иноСМИ: Россия и Китай накажут «крошечную» Литву

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Фото: Рамблер Рамблер

Россия и Китай накажут «крошечную» Литву

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Литва, открывшая у себя официальное представительство Тайваня, «наступила на самую чувствительную мозоль Восточной Азии», вероятно, не понимая, что делает, пишет китайская газета «Хуаньцю шибао». По версии издания, тайваньский вопрос является самой серьезной геополитической красной линией во всей западной части Тихого океана.

Тайвань находится в области основных интересов КНР и «атаковать Китай в этой сфере без жесткой контратаки не удастся». «Хуаньцю шибао» подчеркивает, что Китай может объединиться с соседями Литвы, Белоруссией и Россией, и ввести против страны санкции. Китайские интернет-пользователи поддержали такую идею, отмечают «ИноСМИ». «Я вообще до этих новостей не знал о существовании Литвы. Это что за страна, где она - такая крошечная», - написал в комментариях KwbFPr1P.

«Непростой сосед»: японский дипломат об общих целях Токио и Киева

Бывший посол Японии на Украине Юдзи Курокава рассказал изданию «День» о «светлых» украинцах и общих целях Токио и Киева. Он подчеркнул, что с начала независимости Украины между двумя странами существуют «крепкие дружеские отношения» и нет «объективных противоречий».

Курокава считает, что Украине необходимо «активнее проявлять свои силы» и занять «непреклонную однозначную позицию», тогда другие государства не смогут воспользоваться ее уязвимостью и страна придет к стабильности. Вспоминая о своей работе в Киеве, дипломат подчеркнул, что рад, что изучал украинский язык, а не русский, и упомянул о приветливых и «светлых» украинцах. «У Японии и Украины есть общий непростой сосед, у нас во многом похожая ситуация. Будущее наших государств заключается в объединении с другими государствами, среди которых в первую очередь США, ЕС, Канада», - заключил он.

«Афганистан без США: почему талибы так мирно взяли власть»

Эксперт по Ближнему Востоку Украинского института будущего Илия Куса заявил, что «мирный захват власти» в Афганистане был частью договоренностей талибов («Талибан» - запрещенная в России террористическая организация) с мировыми лидерами. Об этом сообщает «Главред».

Куса считает, что ситуация и дальше будет развиваться мирно, так как талибы добиваются международной легитимизации. По его мнению, покинув Афганистан, США ничего не проиграли «в стратегической перспективе», но получили «сильный репутационный и имиджевый удар» из-за «неуклюжей» организации вывода войск и недооценке военной мощи «Талибана». По мнению Кусы, распространить свое влияние на постамериканский Афганистан могут Китай, Пакистан, Иран, Россия и Турция.

«Падение Афганистана: 20 лет потрачены впустую»

В американской газете New York Post вышел редакционный материал о «потраченных впустую» годах американской операции в Афганистане.

«С падением Кабула война в Афганистане подходит к позорному концу. Страна в точности такая, какой она была, когда мы вторглись туда в 2001 году: в тисках фанатичных исламистов, которые насилуют и преследуют женщин, практикуют средневековые наказания и укрывают террористов», - подчеркивает издание.

New York Post отмечает, что США не удалось справиться с основными целями операции: «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) так и не был побежден, правительственная армия рассыпалась, а демократия, которую США помогали строить, «рассыпалась в прах, когда президент бежал из страны». «Афганистан с самого начала был забытой войной. Администрация Буша быстро перебралась в Ирак. Обаме было все равно. Трампу - еще больше все равно. < > Афганистан войдет в американскую историю как провал такого же масштаба, как Вьетнам», - заключила газета.

В США попытаются запретить «детские свадьбы»

Власти американского штата Северная Каролина намерены принять закон, который повысит минимальный брачный возраст с 14 до 16 лет. Как пишет NYP, сейчас в Северной Каролине женятся подростки из многих других штатов.