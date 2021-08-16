Россию могут лишить статуса рыночной экономики

Соединёнными Штатами начато расследование о соответствии экономики России статусу рыночной экономики. Об этом 16 августа говорится в заявлении Минторга США.
В пояснении к документу указывается, что такое расследование было начато в ходе антидемпингового анализа поставок карбамидо-аммиачной смеси (КАС — жидкое азотное удобрения) из России.
«В рамках расследования справедливой стоимости нитрата аммония, поставляемого из Российской Федерации, мы обнаружили, что заявитель (компании из США — ред.) предоставил достаточные доказательства для министерства торговли, чтобы рассмотреть вопрос о том, следует ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах», — говорится в документе.
Отметим, США признали экономику России соответствующей статусу рыночной в 2002 году и такой статус существенно усложняет возможность введения против российских компаний антидемпинговых пошлин.