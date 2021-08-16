Экономист: «2022 год начнется с разорения»

Если власти введут дополнительные коронавирусные ограничения, пермский бизнес уже во второй половине осени столкнется с новой чередой банкротств, заявил URA.RU экономист Дмитрий Клещев. По его словам, до выборов в сентябре локдауна ожидать не следует.

«Политический фактор существенен, возможно, он вообще доминирующий. Конечно, смотрят на количество койко-мест, на тяжесть протекания заболевания, на темпы поступления больных — на этих основаниях оперштаб принимает решения. Но политика сейчас довлеет над этим всем довольно сильно», — указал он.

Закрытие в Пермском крае торговых центров на выходных по требованию властей уже наносит большой удар по бизнесменам, арендующим в них помещения, отметил Клещев. На эти дни, по его словам, приходится большая часть недельной выручки. Оказались под ударом и владельцы торговых сетей, тогда как дела у онлайн-магазинов обстоят лучше, указал специалист. Так, в столь сложных условиях бизнесмены попробуют потерпеть до новогодних праздников, полагает Клещев. Если они не принесут пользы, то в 2022 году ожидается волна банкротств, предупредил экономист.