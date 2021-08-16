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СМИ узнали о недопуске россиян к распродаже украинских госкомпаний

News.ru
29 минут назад

Российских граждан не допустят к участию в распродаже порядка трёх тысяч украинских государственных компаний в рамках акционного проекта большой приватизации. Об этом сообщает американское издание The Daily Beast.

Россиян не допустят к масштабной приватизации Украины
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что за счёт подобных мер украинское руководство намерено снизить экономическую зависимость от России. При этом в проекте приватизации не смогут участвовать как представители капитал РФ, так и частных бизнесменов-бенефициаров.

По словам председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко, разведка страны будет следить за каждым участником аукционов. Он также отметил, что якобы 14 иностранных покупателей заявили о своей готовности инвестировать в различные отрасли национальной экономики.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию. Первый аукцион должен состояться в последний день лета – 31 августа.

Россию могут лишить статуса рыночной экономики

Ранее сообщалось, что в Международном валютном фонде (МВФ) безвозмездно выделят Украине почти $3 млрд ($2,7 млрд). Соответствующая помощь будет предоставлена в рамках программы по восстановлению мировой экономики, пострадавшей из-за последствий распространения коронавирусной инфекции.

Экономика,Владимир Зеленский,Международный валютный фонд,
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