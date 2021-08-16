"Минус 30 и нечем дышать": летчик о полетах на фюзеляже

Высота в несколько километров, температура до -30 градусов и скорость не менее 400 км/ч делают полет на фюзеляже самолетов невозможным. Об этом рассказал "Рамблер" заслуженный летчик России Вадим Базыкин.
"Такие самолеты не могут идти медленно или на маленькой высоте. Только скорость поднятия передней ноги шасси составляет около 180 км/ч, отрыв от полосы происходит при около 220-240 км/ч. И скорость продолжает расти до 400 км/ч, часто намного больше, иначе самолет просто физически лететь не может", - заявил он.
Даже если бы человеку каким-то чудом удалось закрепиться на фюзеляже воздушного судна, температура на высоте их полета составляет не более -30 градусов, а воздухом на этой высоте просто невозможно дышать.
В то же время, эксперт отметил, что как минимум на нескольких видео фигурирует самолет Локхид C-130 «Геркулес». Этот самолет полностью герметичен, что делает возможным полет даже в грузовом отсеке.
"На шасси лететь не получится, там просто раздавит, когда оно соберется. А вот в грузовом отсеке перелет совершить получится. Там будет довольно холодно, в районе 0, но у этой модели грузовой отсек герметичен, так что кислород там останется", - заявил он.
Ранее СМИ сообщили о нескольких афганцах, разбившихся после попытки взлететь, сидя на фюзеляжах американских самолетов, отправлявшихся из аэропорта Кабула.