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"Минус 30 и нечем дышать": летчик о полетах на фюзеляже

Елена Прошина
51 минуту назад

Высота в несколько километров, температура до -30 градусов и скорость не менее 400 км/ч делают полет на фюзеляже самолетов невозможным. Об этом рассказал "Рамблер" заслуженный летчик России Вадим Базыкин.

"Минус 30 и нечем дышать": летчик о полетах на фюзеляже
Фото: ReutersReuters

"Такие самолеты не могут идти медленно или на маленькой высоте. Только скорость поднятия передней ноги шасси составляет около 180 км/ч, отрыв от полосы происходит при около 220-240 км/ч. И скорость продолжает расти до 400 км/ч, часто намного больше, иначе самолет просто физически лететь не может", - заявил он.

Даже если бы человеку каким-то чудом удалось закрепиться на фюзеляже воздушного судна, температура на высоте их полета составляет не более -30 градусов, а воздухом на этой высоте просто невозможно дышать.

В то же время, эксперт отметил, что как минимум на нескольких видео фигурирует самолет Локхид C-130 «Геркулес». Этот самолет полностью герметичен, что делает возможным полет даже в грузовом отсеке.

"На шасси лететь не получится, там просто раздавит, когда оно соберется. А вот в грузовом отсеке перелет совершить получится. Там будет довольно холодно, в районе 0, но у этой модели грузовой отсек герметичен, так что кислород там останется", - заявил он.

Ранее СМИ сообщили о нескольких афганцах, разбившихся после попытки взлететь, сидя на фюзеляжах американских самолетов, отправлявшихся из аэропорта Кабула.

Экономика,Вадим Базыкин,
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