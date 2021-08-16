Путин присвоил звание генерала армии служившему в Афганистане Суровикину

Президент России Владимир Путин присвоил главнокомандующему Воздушно-космическими силами (ВКС) России Сергею Суровикину звание генерала армии.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Присвоить воинское звание генерала армии Суровикину Сергею Владимировичу», - говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

С 2013 года Сергей Суровикин находился в звании генерал-полковника.

Суровикин начал офицерскую карьеру в войсках специального назначения, в составе которых выполнял интернациональный долг на территории Афганистана. За время службы прошел все основные войсковые должности от командира мотострелкового взвода до командующего общевойсковой армией Московского военного округа.

Главнокомандующим Воздушно-космическими силами России Сергея Суровикина назначили 31 октября 2017 года. 8 декабря того же года ему было присвоено звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирии.

Суровикин награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества и «За военные заслуги».

Воздушно-космические силы (ВКС) — один из трех видов вооруженных сил Российской Федерации, предназначенных для ведения боевых действий преимущественно в воздушном и космическом пространстве в целях обеспечения обороны и безопасности страны. ВКС были сформированы в 2015 году в результате объединения Военно-воздушных сил (ВВС) и Войск воздушно-космической обороны (ВВКО).