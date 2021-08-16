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Американского военного ранили в аэропорту Кабула

Lenta.ru
38 минут назад

Американский военный получил огнестрельное ранение в аэропорту Кабула. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Неназванный американский чиновник в беседе с журналистами отметил, что данный случай не связан со стрельбой, о которой стало известно ранее. При этом обстоятельств, при которых пострадал военный, источник телеканала не раскрыл.

Ранее сообщалось, что американские военные застрелили двух вооруженных людей на территории кабульского аэропорта, где сейчас проходит эвакуация из Афганистана. Источник в американском правительстве подтвердил, что двое вооруженных мужчин приблизились к военным, охраняющим взлетно-посадочную полосу и были застрелены. Также очевидцы сообщили изданию The Wall Street Journal, что видели три окровавленных тела рядом со зданием аэропорта.

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