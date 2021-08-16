Американский военный получил огнестрельное ранение в аэропорту Кабула. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Неназванный американский чиновник в беседе с журналистами отметил, что данный случай не связан со стрельбой, о которой стало известно ранее. При этом обстоятельств, при которых пострадал военный, источник телеканала не раскрыл.