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США защитят деньги Афганистана от талибов

Lenta.ru
2 часа назад

Власти США заявили, что собираются заблокировать деньги прежнего правительства Афганистана из состава золотовалютных резервов национального Центробанка, номинированных в долларах и хранящиеся на корсчетах в американских банках. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на AFP.

США защитят деньги Афганистана от талибов
Фото: ReutersReuters

По словам источника агентства, пришедшее к власти в Афганистане террористическое движение «Талибан» (запрещено в России) не сможет воспользоваться средствами на счетах ЦБ в банках США, тем самым деньги будут защищены. На данный момент золотовалютные резервы Афганистана составляют 9,4 миллиарда долларов.

15 августа представители «Талибана» взяли контроль над Кабулом — столицей и последним городом, на который распространялась власть прежнего правительства и президента Ашрафа Гани.

США и многие западные страны занимаются эвакуацией сотрудников своих посольств и других остающихся в Афганистане граждан. Россия отказалась от такой меры, сославшись на гарантии безопасности от талибов.

Экономика,Ашраф Ахмадзай,Талибан,Центральный банк России,
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