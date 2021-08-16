США защитят деньги Афганистана от талибов

Власти США заявили, что собираются заблокировать деньги прежнего правительства Афганистана из состава золотовалютных резервов национального Центробанка, номинированных в долларах и хранящиеся на корсчетах в американских банках. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на AFP.

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По словам источника агентства, пришедшее к власти в Афганистане террористическое движение «Талибан» (запрещено в России) не сможет воспользоваться средствами на счетах ЦБ в банках США, тем самым деньги будут защищены. На данный момент золотовалютные резервы Афганистана составляют 9,4 миллиарда долларов.

15 августа представители «Талибана» взяли контроль над Кабулом — столицей и последним городом, на который распространялась власть прежнего правительства и президента Ашрафа Гани.