Путин поручил приоритетно подвести газ к домам 12 городов

Жителей городов - участников федерального проекта «Чистый воздух» подключат к газу в приоритетном порядке.

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Соответствующее поручение дал «Газпрому» и Минэнерго президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Минэнерго России совместно с публичным акционерным обществом "Газпром" с учетом ранее данного поручения о подводке газа до границ негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах обеспечить в приоритетном порядке газификацию домохозяйств, расположенных в городах - участниках федерального проекта "Чистый воздух"» - говорится в тексте поручения, опубликованного на сайте Кремля.

В проекте участвуют 12 городов: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

Минэнерго и «Газпром» должны доложить о выполненных работах до 1 октября текущего года.

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов ранее говорил, что приоритетная газификация может коснуться 32 тысяч домов и 450 км внутригородских или внутрипоселковых сетей.