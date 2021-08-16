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Американские военные вместо афганцев эвакуировали из Кабула служебных собак

Lenta.ru
1 час назад

Вместо афганских беженцев военнослужащие вооруженных сил США эвакуировали с территории кабульского аэропорта служебных собак. Соответствующие кадры были опубликованы на YouTube-канале BreakingNews.

На кадрах видно, как американские военнослужащие в гражданской одежде неторопливо идут по территории аэропорта, а рядом с ними — их служебные собаки.

Ранее в интернете появились записи, на которых афганцы, предположительно, ранее сотрудничавшие с войсками коалиции, пытаются спастись, зацепившись за шасси самолета. После того как самолет взлетел, люди не смогли удержаться и упали на землю.

Экономика,Видео,
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