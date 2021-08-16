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Пока вы не уснули: Узбекистан сбил афганский военный самолет

Елена Прошина
33 минуты назад

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Узбекистан признал, что сбил афганский военный самолет

Самолет ВВС Афганистана сбила система противовоздушной обороны Узбекистана. По данным СМИ, самолет упал в Шерабадском районе Сурхандарьинской области Узбекистана.

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Россияне начали массово выводить деньги из банков

Крупные кредитные организации зафиксировали резкий отток средств населения. Россияне стали активно изымать деньги в связи с низкими ставками по вкладам.

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Карпин отказался вызвать Дзюбу в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не вызвал Артема Дзюбу на ближайшие матчи национальной команды. В сентябре сборная проведет первые матчи под руководством нового тренера.

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США начали расследование в отношении экономики России

Об этом говорится в заявлении Минторга страны. Как отмечается, расследование на предмет рыночности экономики России запущено в ходе антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из РФ.

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В Греции от COVID умер полностью вакцинированный человек

Первый случай смерти от коронавируса полностью вакцинированного человека зафиксировали в Греции. "У него не было основных заболеваний. Первая смерть из 13 тысяч", - сказал греческий медик.

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В МИД России заявили о плане «Б» по Афганистану

Директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что у Москвы есть план «Б» по Афганистану. По его словам, Россия сейчас работает по плану «А», однако на случай непредвиденных ситуаций есть план «Б», и его введут в действие.

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Россия снимет ограничения на полеты в три страны

Принято решение снять с 27 августа ограничения на регулярные и чартерные рейсы из России в Доминиканскую Республику, Чехию и Южную Корею. Об этом говорится на сайте правительства.

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Пресс-секретарь Навального получила 1,5 года ограничения свободы

Суд признал Ярмыш виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ) в ходе несогласованной акции 23 января в Москве.

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В России появятся авиабилеты за 1 рубль

Авиакомпания Nordwind заявила о планах продавать билеты стоимостью один рубль для взрослых, путешествующих с детьми до 18 лет. Всего запланировано продать 25 тысяч таких билетов.

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Найдены тела всех погибших при крушении Ми-8

Тела всех восьми погибших в ходе крушения Ми-8 на Камчатке обнаружены. Пять из них уже извлекли на поверхность, а три еще предстоит поднять, но сделать это можно будет только при помощи специального дрона.

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Экономика,Замир Кабулов,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,МИД,Эхо Москвы,Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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