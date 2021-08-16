Президент США Джо Байден выступит с заявлением по ситуации в Афганистане. Об этом, как передает ТАСС, говорится в сообщении пресс-службы американского президента.

Отмечается, что ради заявления Байден прервет отпуск и вернется в Белый дом из своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд.

Согласно опубликованному рабочему графику президента, в 20.00 по московскому времени он должен прибыть в Белый дом, а в 22.45 – выступит с речью, посвященной Афганистану.

Американский журналист Кайл Бекер ранее сообщил в твиттере, что в отсутствие Джо Байдена и его пресс-секретаря Джен Псаки, которая тоже находится в отпуске, заявление по Афганистану должна была сделать вице-президент Камала Харрис. Но она якобы отказалась, заявив: «Они не смогут повесить на меня это д***o».

В воскресенье Байдена призывали вернуться в Вашингтон из Мэриленда и выступить с обращением к согражданам.