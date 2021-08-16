Пентагон усомнился в подлинности видео с падающими с самолета США людьми

"Очевидно, что видео очень тревожно смотреть, - добавил он, комментируя фото и видео, которые, предположительно, были сделаны в аэропорту Кабула. - Все появляющиеся изображения вызывают беспокойство, тревогу".

Он подчеркнул, что в связи с этой ситуацией военнослужащие США и их союзники работают над тем, чтобы обезопасить взлетно-посадочную полосу аэропорта.

"Мы по-прежнему хотим сохранить возможность для коммерческих самолетов прилетать и улетать, - указал пресс-секретарь Минобороны . - Нашей целью должно стать осуществление с военной стороны на ежедневной основе многочисленных вылетов с надеждой вывозить тысячи людей в день".

Напряженная обстановка сохраняется в аэропорту Кабула, где отменены все коммерческие рейсы, но местные жители пытаются найти способы покинуть страну. Весь мир облетели кадры, на которых видно, как люди залезают на стойки шасси самолета. Вместе с тем саудовский телеканал Al Ekhbariya также распространил видео, на котором, предположительно, запечатлено, как два человека выпали из набирающего высоту самолета. Сообщается о погибших в давке и при стрельбе в аэропорту. Он остается последними воротами Афганистана, все наземные пограничные переходы блокированы и контролируются радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).