Восстановление Китая затормозилось

Из-за наводнений, вызванных изменением климата, и новой вспышки коронавируса в Китае восстановление экономики затормозилось и идет медленнее, чем ожидалось. Прогноз роста ВВП на 6,8 процента в третьем квартале может не сбыться, считает Bloomberg.

Фото: Aly Song / Reuters Aly Song / Reuters

Затормозился рост производства и розничных продаж. По данным Национального бюро статистики (НБС), которые приводит Reuters, в июле производство выросло на 6,4 процента в годовом исчислении, розничные продажи — на 8,5 процента, что не оправдало ожидания аналитиков.

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Китай борется с сильнейшей вспышкой коронавируса со времен первых случаев заболевания в 2020 году. Возобновление мер по борьбе с коронавирусом ограничивает рост потребления и замедляет экспорт. Также из-за наводнений и экологических амбиций китайская промышленность столкнулась с серьезными потрясениями.

Промышленное производство во второй по величине экономике мира увеличилось на 6,4 процента в годовом исчислении в июле, согласно данным НБС. Аналитики ожидали, что объем производства вырастет на 7,8 процента после роста на 8,3 процента в июне. Розничные продажи выросли в июле на 8,5 процента, что намного ниже прогнозов роста на 11,5 процента.

Из-за ухудшения спроса в конце июля и растущих опасений относительно занятости ожидается, что снижение темпов роста Китая будет сильнее по сравнению с началом 2021 года. Прогноз роста ВВП на 6,8 процента в третьем квартале, по данным Bloomberg, может не сбыться.

Инвестиции в недвижимость, являющиеся важнейшим фактором восстановления Китая, выросли всего на 12,7 процента в январе-июле по сравнению с ростом на 15 процентов в первой половине 2021 года.